針對昨天有報導指出旅外籃球好手陳盈駿，和中國大陸CBA廣州龍獅簽下1+2年合約，經紀公司啟程國際行銷今天發表聲明，澄清陳盈駿目前合約年限為1+2年，不過不是新續合約，而是他原本新人合約4+2年剩餘的年限。

昨天CBA官網公告且有報導稱陳盈駿和原東家簽下1+2（球團選擇權）續約，不過這其實是陳盈駿和廣州龍獅原本4+2年合約剩下的時間，並非新續的合約，啟程國際行銷表示：「衷心感謝各界對盈駿的關注及愛護，盈駿未來也會繼續努力，盼請持續關注盈駿在賽場上的表現。」

陳盈駿在2017年參加CBA選秀會，以狀元之姿加入廣州龍獅，這個球季平均13.7分、4.8助攻、3.4籃板及1.2抄截。

以下是啟程國際行銷聲明稿原文：

感謝近日各界對盈駿的關心，針對媒體報導「完成續約」一事，部分資訊有誤，特此澄清。

根據CBA官方《2020-2021賽季CBA聯賽國內球員註冊信息》載明，盈駿目前合約年限為1+2年，不過並非新續合約，實為新人合約原有4+2年剩餘之年限。

再次衷心感謝各界對盈駿的關注及愛護，盈駿未來也會繼續努力，盼請持續關注盈駿在賽場上的表現。若各位媒體先進對於合約仍有疑問，煩請聯繫新聞媒體人。

(中時 )