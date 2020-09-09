新竹縣政府向原民會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，再獲原民會核定補助5315萬餘元，改善尖石鄉和五峰鄉共5條聯絡道路，縣長楊文科表示，縣府團隊與公所持續爭取相關經費，將可提升原住民部落道路交通,促進經濟產業發展。

縣府原民處表示，五峰鄉上、下比來部落周邊有甜柿8公頃、香菇2公頃及番茄4公頃，每年約有650萬元的銷售效益，「上下比來道路改善工程（第二期）」將做AC路面、PC路面修復、半重力式擋土牆及截流溝，完成後可讓居民行車更安全，並有助提升農產品運輸。

五峰鄉竹木村周邊有不少露營區、民宿，居 民並種植高麗菜、甜柿、水蜜桃等作物，辨理「竹林村二號道路改善工程」將改善年久失修路面，並建置排水溝、集水井及L型側溝，解決排水問題，避免影響路基。

尖石鄉則將辦理「錦屏村吹上聯絡道路改善工程」、「新樂錦屏村那羅至煤源聯絡道路改善工程 （第二期）」及「錦屏村小錦屏溫泉聯絡道路改善工程」，讓前山部落之間聯絡道路更加便捷，遊客通行更加安全。

原民處表示，縣府將持續協助鄉公所共同改善原鄉地區道路，落實縣長楊文科照顧原鄉的政策，全面性提升原鄉救護道路品質，使部落皆有順暢安全的道路，帶動地方特色產業的發展。

(中時 )