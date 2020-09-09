臺大雲林分院神經醫學中心團隊今年三月以來成功完成3例深腦刺激術治療巴金，左為執行手術的神經外科醫師周聖哲，右為神經內科醫師張楷杰。（周麗蘭攝）

台大總院1999年由劉宏輝、蘇錦章、曾勝弘等醫師完成全亞洲第一例視丘下核燒灼術與全台第一例深腦刺激術治療巴金森氏症，劉宏輝教授目前擔任台大雲林分院副院長。（周麗蘭攝）

台大雲林分院在院長黃瑞仁（右七）率領下持續邁向醫學中心目標。（周麗蘭攝）

一名年僅34歲的巴金森氏症病患對藥物完全無反應，頭部嚴重後仰到只能下巴見人，全身硬邦邦如癱瘓，接受台大雲林分院支助的深腦刺激手術，如變魔術般恢復正常行動能力。另一名52歲患者手術後，動作也與正常人無異，感覺像重新活過來。

台大總院1999年由劉宏輝、蘇錦章、曾勝弘等醫師完成全亞洲第一例視丘下核燒灼術與全台第一例深腦刺激術治療巴金森氏症，劉宏輝教授目前擔任台大雲林分院副院長，他帶領的神經醫學中心團隊今年三月以來成功完成3例深腦刺激術治療巴金，其中1例是其他醫學中心轉介。

神經外科醫師周聖哲指出，手術困難點在於把電極精準放到位於大腦深處、只有0.6公分寬的視丘下核，該院採用最新3D X光透視機，在術中即時掃描，確認電擊位置正確性。

周聖哲說，目前深腦刺激手術已進步到「無框手術」，只要在頭上裝置5個定位點就可協助定位導航，確認視丘下核位置，提高手術精準度，該院成功手術的3例都是以此方法。

深腦刺激術是治療巴金森氏症的尖端神經外科手術，植入電極針對神經核進行微量的電刺激，有賴神經內科、神經外科、影像醫學科、麻醉科合作無間。

神經科醫師張張楷杰表示，巴金森氏症患者因大腦多巴胺不足，導致控制運動迴路的神經系統障礙，病患行動困難，接受手術的3名患者都曾接受藥物治療，但中後期藥效波動大，甚至2到3小時就要吃一次藥，不然會「斷電」動不了。

34歲葉姓患者在28歲發病，因嚴重肌肉痙孿導致頭部後仰、扭曲，接受深腦刺激手術後，電啟動的瞬間像變魔術一樣，整個人的動作恢復正常，可四處跑跳，醫師形容「禁錮的靈魂獲得解放」，重拾久違的笑容。

59歲李姓患者罹患7年，近年經常「斷電」，手術後不再突然斷電，走路速度恢復正常，現在天天在公園打3小時太極拳、畫畫，感覺像重新活過來一樣。

(中時 )