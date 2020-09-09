種豬通過3D自動量測種豬體型機通道後，15 秒內資料就呈現在右側螢幕上。（劉秀芬攝）

種豬通過3D自動量測種豬體型機通道後，15 秒內資料就呈現在右側螢幕上。（劉秀芬攝）

台灣每年拍賣800頭種公豬與250頭種母豬，拍賣收入總計為4000萬元，影響到養豬產值30億元。（劉秀芬攝）

為了解決養豬產業面臨人力短缺與從業人口老化等問題，行政院農業委員會畜產試驗所與工研院合作，研發出全球第1台「3D自動量測種豬體型機」，9日於台南市新化區畜試所啟用。

畜試所所長黃振芳表示，以往種豬量測需要2人花費10分鐘以上才能完成，使用3D自動量測後，運用3D攝影機及立體影像判讀系統，只要15秒就可以把體長、體寬、體高、胸深、腰深、側體表面積及背體表面積等多項體型性狀量好。

黃振芳說，除了節省人力、時間，這台機器可以彙整資料，把量測結果立即呈現，而且機器為可移動性，不侷限在新化拍賣場使用。

據農委會統計，養豬產業是我國農業單項產值最高的項目，每年高達709億元新臺幣，占年度畜牧產值43.55％、農業產值13.91％。種豬產業為養豬產業的火車頭旗艦產業，有優良的種原供應網絡才能提升下游肉豬產業的價值。

種豬拍賣前需進行生長與繁殖性能檢定及基因檢測，並針對豬隻外觀進行體型及腳蹄評鑑。畜試所於2019年與工研院合作，開發「3D自動量測種豬體型機」，將3D視覺感測技術應用於動物體型量測上，取代傳統人工量測。

畜試所指出，種豬拍賣館每年有台灣區種豬產業協會8場次的種豬體型比賽拍賣會，以及中央畜產會種豬檢定站8期的檢定豬拍賣會，每年拍賣800頭種公豬與250頭種母豬，拍賣收入總計為4000萬元，影響到養豬產值30億元，因此提升種豬供應鏈供應品質，有助加速養豬產業升級。

由於每次種豬拍賣係由人工測量體型，再選出前1／3的豬隻做為純種繁殖用，然人工量測需耗時約2小時，且較容易低估體表面積之數值。

畜試所預估，使用此套設備進行判讀及記錄，將可降低30％人力成本，除了可以提升速率之外，還可提高量測的精準度、減少誤差。

這些數據進行數位化分析後，能改良台灣耐熱型種豬體型生長曲線，提高種豬部位肉量的選種精準度與肉豬的產肉效率，也可提高留做純種繁殖的種豬頭數，以我國每年拍賣約800萬頭豬來估算，則可增加肉品加工產業年產值8000萬元。

黃振芳表示，台灣的種豬場非常有競爭力，在口蹄疫還沒拔針前，就已經外銷到越南，希望藉此機會讓種豬產業更佳提升，未來量測機器技轉後，就可以大量生產，外銷到新南向、歐美日韓等國家。

(中時 )