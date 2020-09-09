不少媽媽都會分享自己的育兒經驗，而家中寶貝總是會有意想不到，且出奇不意的舉動，常惹得家長們哭笑不得。有一名媽媽分享她突然看到女兒腿上多出了一條條不明的紅色線條，由於正值農曆七月，她只能不斷安慰自己，女兒是在畫「平安符」，原以為這已經很不得了了，豈知網友分享自家寶貝的「傑作」，這根本是小兒科。

媽媽於上月在《爆廢公社》分享，她看見女兒手裡拿著紅色彩色筆，畫得整隻右腿都是，一條條不規則的線條，乍看之下，可能會以為女兒的腿上有一條條的血痕，她平復情緒，在心裡告訴自己「淡定」，而現在正值農曆七月，女兒只是在「畫平安符」。

女兒在腿上畫了不少紅色線條，讓媽差點昏倒。（圖／翻攝自爆廢公社）

而網友見到她的分享，也貼出自家寶貝的照片，原來原PO不孤單，但一張卻比一張誇張，整個貼文瞬間「蓋樓」。有的孩子則是將印泥及彩色筆當彩妝，塗抹在臉上，甚至拿在熟睡的爸爸開刀，只見爸爸整張臉畫得都是黑色的彩色筆，手腳也不放過，看起來像極了刺青。

爸爸的臉上被畫得，讓人直呼慘不忍睹。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他家長則表示，雖理解這是孩子必經的過程，但看到難免還是會嚇到吃手手，其他網友則對媽媽表示你該開心，「孩子拿得不是妳的限量口紅當畫筆」、「小孩日常，我用卸妝油乾揉後沖掉再用沐浴乳洗」，也有人玩笑道「這要紅燒還是要三杯」。

(中時新聞網)