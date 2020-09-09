虐殺金錢豹酒客1死1斷手腳 又有5涉案男向警方投案 15:292020/09/09 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金錢豹酒客虐殺案，今傳又有5人到南投集集警分局投案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中日前有詐騙集團成員疑遭黑吃黑，28歲主嫌黃宏瑜，涉嫌將廖男及其友人，從台中金錢豹酒店押人到南投縣水里山區施虐，造成1死1重傷，之後警方循線逮捕黃某等5名共犯，今天竟傳出另有5人出面前往集集分局投案，宣稱自己是將2名受害者載往水里的人，警方目前證實有5人到案說明，現正調查中。 (中時 ) #金錢豹 #施虐 #集集分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車代女神險被騙 爆酒店玩法「音樂響小姐脫光坐上猛搖」 10:172020/09/09 娛樂 彰化139「死亡彎道」壓車屁孩被逮 網轟：長痣瘡關久一點 14:432020/09/09 社會 彰化田中高台雙鐵共構延宕？鎮長：部長有允諾盼能如期完成 14:172020/09/09 生活 程予希甩甜美形象 《追兇》耍man當刑警 13:552020/09/09 娛樂 黑沙玩藝節 搶攻連假出遊潮 04:102020/09/09 地方新聞 深入社子島 揭開不願面對的真相 09:002020/09/09 生活 《金融》固定收益商品服務 集保將「上鏈」拚效率 08:012020/09/09 財經 車手丟3歲娃阻追緝 警邊哄「不要哭」邊追幼兒母 10:262020/09/09 社會 厝味碧沙街 喚醒布袋活力 04:102020/09/09 藝文副刊 越南調整為低風險國家 香港列中低風險地區 14:062020/09/09 生活 社會熱門新聞 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 臺中飯店房內飄出異味 開房門驚見2男身體僵硬陳屍浴室 - 社會 苗栗縣將獨步全國技術性取消機車2段式左轉 應議員要求檢討取消 - 新聞 蘆洲惡外婆虐死6歲孫 鐵鍊繞脖再狠拔指甲 法院重判無期徒刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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