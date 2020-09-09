台中日前有詐騙集團成員疑遭黑吃黑，28歲主嫌黃宏瑜，涉嫌將廖男及其友人，從台中金錢豹酒店押人到南投縣水里山區施虐，造成1死1重傷，之後警方循線逮捕黃某等5名共犯，今天竟傳出另有5人出面前往集集分局投案，宣稱自己是將2名受害者載往水里的人，警方目前證實有5人到案說明，現正調查中。

(中時 )