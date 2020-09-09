台中市議員吳敏濟（左二）邀集相關單位會勘外埔圖書分館擴建工程，社會局長彭懷真（左一）原有意結合圖書館開辦公托，最後決定選址老人文康中心。（王文吉攝）

台中市外埔圖書分館擴建工程日前完工，全白建築贏得「小白宮」美譽，預定明年4月啟用。社會局原屬意外埔圖書分館結合0至2歲公共托育，因事涉變更設計及啟用時程，台中市議員吳敏濟9日邀集相關單位舉辦說明會，確定公托落腳剛完成結構補強的老人文康中心。

外埔圖書館擴建工程從168坪狹小空間，一舉擴大到698坪，外觀美輪美奐，有「小白宮」美譽，去年11月完工，何時啟用備受地方關注。市圖館長張曉玲表示，內部裝修工程已於近日招標，工程費1617萬元，與主體工程合計6801萬元，預計明年4月開館啟用。

台中市積極推動公托倍增計畫，社會局相中外埔區圖書館1樓開辦公托。社會局長彭懷真表示，之所以選擇與圖書館合結合，主要考量二者可以同時裝修，亦能符合公托高標準的建築結構安全，且圖書館提供多元化服務已是潮流所趨，太平區坪林圖書館就是很好的先例。

彭懷真強調，公托隔音一定會做得很好，擁有獨立進出口，不致影響圖書館安寧。文化局副局長施純福表示，公托結合圖書館牽涉空間調整，且外埔圖書館裝修工程近日已經招標，市府是一體的，如果決定合併，還是來得及調整，只是涉及變更設計，開館時程將會延後。

吳敏濟指出，外埔圖書館預定明年4月啟用，且0至2歲公托也已編列在明年總預算中，二者都拖不得。說明會結束後一行人轉往外埔老人文康中心勘察，該地點空間足夠且剛完成耐震結構補強，社會局與區公所溝通之後，確定公托將設於此地。

彭懷真表示，外埔0到2歲的嬰幼兒超過500人，台中市家庭生活1年需115萬元，需要父母都有工作才能達到，勞動力的釋出同時可以帶動外埔經濟的發展，這凸顯公托的重要性。公托一個月7000元，市府支付3000元，家長實際上只要負擔4000元即可，遠低於私托的費用。

(中時 )