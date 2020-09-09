受累重量級科技股重挫，道指隔夜大跌逾600點，美股呈現連3日大跌頹勢，台股早盤亦隨亞股跳水殺低，在電金大咖台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、富邦金(2881)、國泰金(2882)軟腳下一片殺聲隆隆，盤中指數嚇跌逾百點，一度下探12480.5點，盤面上僅靠面板、太陽能、綠能、低價傳產股維繫人氣，所幸午盤過後獲買盤進場拉抬，跌點快速收斂，連續奪回12,500及12600點失土，終場加權指數下跌54.98點為12608.58點，收在今日相對高點，留下逾百點的下影線。成交值為2078.65億元。今日外資(不含外資自營商)賣超98.1265億元，投信賣超1.9576億元，自營商賣超29.3796億元，三大法人賣超129.46億元。

美國科技股大撤退，衝擊台股雙王台積電(2330)、大立光(3008)今日同步承壓，雙雙走跌約1%，市場信心大受打擊。電動車大廠特斯拉（Tesla）意外未被納入標普500指數成分股，隔夜股價狂瀉21%，創下史上最大單日跌幅，概念股和大(1536)、貿聯-KY(3665)、乙盛-KY(5243)、和勤(1586)心情鬱悶同步收黑。資金轉中低價股避險，LED族群光磊(2340)、鼎元(2426)及佰鴻(3031)等逆勢發光，面板股友達(2409)、群創(3481)雙雙強彈匯聚人氣。近期大洗三溫暖的太陽能族群今日再度放晴，多頭指標茂迪(6244)震盪翻紅大漲6%，元晶(6443)、達能(3686)、國碩(2406)接棒漲停，安集(6477)、太極(4934)及聯合再生(3576)同步放閃。

傳產股以橡膠、鋼鐵、風電概念股相對抗跌。橡膠股厚生(2107)受到8月營收年增翻倍鼓舞，今日大漲5%扮類股領頭羊，帶動正新(2105)、台橡(2103)、國際中橡(2104)同步走揚。世紀鋼(9958)前7月每股淨利約2.07元，本業獲利大增，加上風電題材持續吸引避險資金，今日逆勢強彈5%，領軍鋼鐵風電族群新光鋼(2031)、中鋼構(2013)表現相對抗震，亦催動鋼鐵低價族群高興昌(2008)、燁輝(2023)、海光(2038)等跟進強彈。金融股氣色欠佳一片綠油油，富邦金(2881)、國泰金(2882)、新光金(2888)等同步走弱，京城銀(2809)、國票金(2889)相對有撐。

美中貿易戰火頻傳，導致國際金融市場不平靜，外資圈人士表示，台股近期逢高屢遭賣壓干擾，恐與中美關係緊張有關，令法人避險動作大增，使得機構法人傾向獲利入袋，外資今日轉為賣超98.12億元，累計今年賣超達5785.71億元。5日RSI為40.42，10日RSI為46.04，9日K值為31.65，9日D值為38.70，20日乖離率為-0.78。美股在科技股帶頭下殺跌勢不止，使台股周三甫開市即籠罩沈重殺盤賣壓，呈開低殺低窘境，盤中一度大跌183點，所幸在買盤進場拉抬下，守住12600城池。台股目前仍在月線之下，今日回測12500點有守，建議在低檔的初步止跌點尚未明朗前，短線操作或暫宜低調保守。

分析師表示，美國科技股自上周後半出現回檔，未來持續拉回修正壓力不小，而近日台灣科技股也明顯轉弱，預期恐要經過2～3周整理，在市場資金持續流向低位階的電子及非電子族群做快速輪動格局下，成交量能也未明顯放大，預期短線指數不易攻堅，將在月線附近震盪整理。目前大盤為短中期整理格局，類股適時輪動換手，有利後市穩健上漲，短線暫看12,500點至12,900點間震盪，中期在季線至13,000點間震盪，逢回仍可選股作多。觀察台股指數是否能收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意8月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)