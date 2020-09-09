NB代工一哥廣達(2382)及仁寶(2324)公布8月營收分別1060.46億元及839.53億元，均年增超過一成。廣達8月營收年增15.4%，仁寶8月營收年增12.5%，持續反應新冠疫情帶動的宅經濟需求。其中，廣達在8月的NB出貨量高達630萬台，再創單月歷史新高。

若排除缺料情況，法人估廣達在3Q的Chromebook出貨占整體NB可望達到3成，也會是歷史新高。不過，目前Chromebook缺料情形似乎比預期嚴重，缺料從一開始的小零件，擴散到驅動IC甚至是CPU。

廣達董事長林百里今天出席由聯發科(2454)、宏碁(2353)、Google和廣達啟動的「台灣教育數位轉型計畫」活動時表示，目前廣達文教基金會推動的廣達《游於智》計畫正積極研擬各種IoT實驗課程，結合Chromebook產業鏈資源優勢，量身打造最合宜的Chromebook系列IoT實驗課程，《游於智》計畫還將大幅擴充課程內容，協助老師進行多元的素養導向教學，並且融入各科教學，讓學生在真實情境中學習，讓學生運用科技工具來解決生活周遭的問題，和開拓智慧生活的視野，有效輔助台灣教育提升數位應用的能力。

林百里強調，今天發表的Chromebook零組件大部分都是台灣做的，包括中央處理器是聯發科提供，這是很重要的里程碑，這是施振榮提出微笑曲線最賺錢的地方。Chromebook重點在於教育市場，現在因為疫情關係，遠距教學更重要，孩子們都不能上學，這個斷層就用Chromebook連結起來。

(時報資訊)