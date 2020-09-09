曾經在104年時發生床邊護欄導致兒童傷亡事件，經濟部標檢局隨即公布相關檢驗標準，並要求106年全面施檢，但經消保處與標檢局今年採樣10件「兒童用床邊護欄」，仍有5件標示項目不合格、2件品質項目不符合規定，最高可開罰250萬元，並命其下架，拒不下架最高還可處150萬元。

據調查指出，違規品質項目的2件中，主要違規情節為護欄本體孔洞過大、床圍本體孔隙過大及床邊護欄製造商，未建議床墊最大厚度及床邊護欄構件與底架間的縫隙過大及床邊護欄本體孔隙過大。

而標示部分主要則為未標示商品檢驗標識及缺漏商品尺度，製造商名稱和地址未以中文標示及未以繁體中文標示。

消保官王德明表示，標檢局108年與109年共抽驗10件，其中有4入品質不合格，共通點為皆在網路販售、價格較為便宜、中國大陸製作等，呼籲民眾選購商品時應認明「商品安全標章」，才能避免購買到品質不佳的商品。

(中時 )