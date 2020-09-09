前高雄巿長韓國瑜被傳有意問鼎明年黨魁選舉，預定19日出席陸官新竹竹北「2020專修班年會」，被解讀是復出的起手式。曾任韓市府新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新指出，不需要過多的政治聯想。

鄭照新今天回應媒體詢問此事，第一時間的反應是「不是吧！」他強調，那只是一般的私下場合、比較低調，希望大家平常心看待。韓國瑜是陸官專修班，且原本就會接受一些朋友、同學的私下聚會，外界不需過多的政治聯想。

至於韓國瑜是否將參選黨魁或台北市長一事，他說，目前並沒有這樣的說法，都只是外界猜測，韓團隊在聚會時也都未曾提及相關事情或政治議題，都是聊近況或身體健康的話題。

對於是否擔心外界藉機分化？鄭照新說，國民黨非常團結，包括馬英九、朱立倫、韓國瑜，對國民黨目前需要團結一心、往前方的道路前進，振衰起蔽、重新站起來，都有相當大的共識，即使外界或某些有心人士想要透過這樣的角度切人，現在國民黨的心裡素質已比過去強很多，我們一點都不擔心。

(中時 )