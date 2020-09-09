迎接2020年國慶假期到來，台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月8日（四）至10月12日（一）規劃為期5天的「國慶疏運」，期間加開南下51班、北上51班共102班次列車，總計5天提供825班次列車的旅運服務，11日（五）凌晨零時起開放預購車票。

台灣高鐵國慶疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠；疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表，可自高鐵企業網站查詢。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

台灣高鐵表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

(工商 )