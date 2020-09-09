總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在擔任高雄市新聞局長期間劈腿、逼墮胎，甚至把辦公室當成砲房。對此，臉書粉專「比特王」提及，在陳菊擔任高雄市長時期，其文化局長史哲也曾被爆出與一名女記者交往密切，甚至在車上熱吻。該粉專諷刺表示「看起來，某些文化真是民進黨的傳承！」

《鏡週刊》今報導，丁允恭在擔任高雄市政府新聞局長期間，與一名電視台女記者交往，期間不僅逼對方墮胎，甚至還在辦公室桌上發生性行為。丁允恭對此發聲明表示，有關週刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此他深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

臉書粉專「比特王」稍早發文指出，總統府發言人的私生活是如此不堪，「也難怪民進黨這麼熱衷通姦無罪」。該粉專也提及，不僅丁允恭爆出醜聞，在陳菊擔任高雄市長時期，當時的文化局長史哲也曾鬧緋聞，在2008年與一名女記者交往密切，甚至在車上熱吻。該粉專諷刺表示「看起來某些文化真是民進黨的傳承！」

史哲在2008年擔任高雄市文化局長期間曾遭爆料，與一名女記者深夜同車約會並熱吻，引發外遇緋聞風暴，但史哲堅決否認此事。

(中時新聞網)