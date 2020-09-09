美股在勞動節假期後開市首日(8日)仍難敵科技股賣壓，道瓊工業指數重挫632.42點，以科技股為主的那斯達克指數大跌逾4%，進入修正區，累計過去3個交易日跌約10%，但那指波動(恐慌)指數(VXN)卻下跌1.7%，專家認為，美股的投機泡沫已經逼近極限。

據英國《金融時報》報導，日本軟銀旗下願景基金（Vision Fund）近幾個月來不斷增持美國科技股的選擇權，被視為是今年美國科技股大漲的主因之一，而被稱為「那斯達克巨鯨」，並從其中獲利超過40億美元，投資標的包括亞馬遜、微軟、Netflix、蘋果以及特斯拉。然而，美國科技股在9月3日開始出現賣壓，讓美國科技股面對3月低點以來最大修正幅度。

據外國財經媒體報導，過去一周傳出散戶與投資機構在美國衍生性金融商品市場追高買權，並押注美國科技股股價不斷推升。目前VXN跟著那斯達克指數走跌，這是非常不正常的情況，Tallbacken投顧執行長Michael Purves表示，這景象表示美股投資人把避險操作做得非常徹底，要實現這些波動的隱含成本相當高，現在波動卻追上這些波動，代表投資人將操作與投機的行為擴張到極限。

Interactive Brokers策略長Steve Sosnick指出，就算那指現在進入修正區，期權交易商下跌壓力仍有限，就目前情況來看，交易商還無須擔憂前景。Aegea資本管理創辦人Cem Karsan指出，目前最難過的，是在VXN高點、那指卻重挫想要對沖風險的投資人，目前這群人兩邊都慘虧，被迫認賠殺出。

在美股9月初大修正前，Caxton資深市場分析師Michael Brown才表示，Caxton資深市場分析師Michael Brown表示，美股從今年3月谷底後的強漲走勢只是順勢而上，在資金滿到溢出來的市場當中，任何資產都有積會水漲船高，美股甚至會繼續往新高點前進。Michael Brown認為，在這種情況下，除非有更大的利空突然出現，才會引爆危機，但他認為新冠疫情已經不是利空主因。

(中時新聞網)