南市後壁區上茄苳一處農地傳出有業者申設養豬場，地方居民擔憂汙染問題，9日到場表達反對立場。（莊曜聰攝）

面對居民質疑，業者表示自己申設一年多未獲准，既然地方有疑慮，他當場表示不蓋了。（莊曜聰攝）

台南市後壁區上茄苳一處農田傳出有業者申請興建大型養豬場，在地居民得知消息，擔心會造成臭味、汙水等汙染，9日上午聚集在場址預定地表達反對立場，包括市議員張世賢、李宗翰及區長翁振祥等人都到場關切，經過協調後，賴姓業者當場承諾不蓋了，事件也暫時平息。

據了解，賴姓業者計畫設置的養豬場位於後壁區上茄苳一處農田，占地面積逾1公頃，他在1年多前向南市府農業局提出申請，目前案件仍在審核階段，畜產科科長張耀仁表示，由於場址爭議，要求業者補件，目前尚未過關。

當地50多位居民9日上午在上茄苳里長黃崑茂帶領下來到現場，對設置養豬場一事表達反對立場，期間也拉起寫著「此地豬事不宜」、「寧願不吃豬肉，也不願天天聞豬屎味」的白布條，希望業者能重視在地心聲，另覓偏僻地點設置。

黃崑茂說，當地農田有400多公頃，沿線還有嘉南大圳流經，為維護乾淨的灌溉水源，實在不適宜興建養豬場；賴姓居民也說，以前較沒環保意識，讓幾個養雞場設立，但至少離社區有段距離，如今養豬場預定地卻緊臨社區住戶，令人無法接受。

賴姓業者也到場與居民溝通，他表示該申請案送到農業局後，一直沒有核准，對於居民的抗爭他頗覺無奈，但既然地方有疑慮，未來會再另找合適地點申請，當場允諾不會在此處設置養豬場，抗議活動也平和落幕。

(中時 )