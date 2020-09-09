印度信實工業(Reliance Industries)週三表示，美國私募股權投資公司銀湖夥伴(Silver Lake Partners)將投資10.2億美元於旗下的零售業務。此舉將強化印度富商安巴尼(Ambani)的企業鞏固其在印度零售的領先地位。

銀湖將獲得信實零售1.75%股份，使該零售公司的股票價值來到4.2兆印度盧比(約合571億美元)，該公司擁有不同零售業務，例如雜貨商店、時尚連鎖店，並經營有近1.2萬個商店。

銀湖此舉讓印度零售業出現三強鼎立，除了信實零售，還包括貝佐斯的亞馬遜和沃爾瑪投資的印度本土Flipkart，爭搶印度中產階級客戶，他們在疫情期間增加了食物和雜貨的線上購買。

今年五月，信實集團開啟了線上雜貨服務JioMart，透過大量併購零售業務，積極地轉進零售領域，超越從先前已有的石油和天然氣業務。

印度零售諮詢公司Wazir顧問指出，真正的競爭將出現在沃爾瑪、亞馬遜和信實之間。沃爾瑪是自有資金，亞馬遜也是，目前的資金押注是放在信實。

信實目前正進行一輪融資，股價近期在孟買交易市場不斷上升。

由銀湖領投的投資組合包括了Airbnb和推特，先前也對信實數位業務進行投資，亦為信實融資的一部分。

另據彭博報導，KKR投資公司正就至少10億美元的投資與信實進行談判中，信實拒絕評論該消息。

(時報資訊)