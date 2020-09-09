繼現貨市場連續第3日重挫後，美東時間周三凌晨美股期貨走勢仍然震盪，目前三大指數期貨由跌轉升，尤以科技股為主的那斯達克100指數期貨表現相對強勁。

目前道瓊指數期貨小升0.09%，報27,550點。標普500指數期貨漲0.15%，那斯達克100指數期貨漲0.64%。

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）宣布與牛津大學合作研發的新冠狀病毒候選疫苗因存在安全疑慮，已經暫停大規模的第三期臨床試驗。

阿斯利康表示，暫停試驗是為了調查參與者在接種後是否出現嚴重的負作用，以及其身體不適是否與接種有關。該公司未提供與負作用相關的資訊，而醫療新聞網站STAT在率先發布的報導中指出，這個可能的負作用出現在英國。

受此消息打擊，周二美股盤後，阿斯利康股價暴跌逾8%，但投資人對此反應冷靜，對美股期貨的走勢影響有限。此外，運動用品零售商露露檸檬（Lululemon）與辦公室通訊軟體公司Slack雖然上季業績優於預期，但盤後股價仍然走跌。

周二現貨市場，科技股的賣壓加劇，拖累道瓊指數大跌逾600點，標普500指數跌近3%，而那斯達克指數重挫逾4%，過去這3日來累計跌逾10%，宣告進入修正區。

(時報資訊)