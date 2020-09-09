行為金融學專家Morgan Housel 周二表示，美國經濟仍持續從新冠肺炎疫情中復甦，明年可望上演如二戰後經濟飛速擴張的榮景。

他提到大規模的政府激勵方案，以及在數個月的日常生活備受干擾後，被壓抑的消費者需求，「綜合這兩點，且如果我們將在未來幾周、幾個月，在2021年初獲得疫苖，綜合這些因素，2021年看起來可能會最像第二次世界大戰結束後的情景」。

他表示這不是他對美國經濟的基本預測情境，但現在發生的事充滿悲觀氣氛，被合理化的悲觀，「我認為我們低估了2021年會有多好的前景」。

他表示：「我認為今天被忽略或低估的一件事，是這個可能性，2021年實際上可能是有史以來經濟最好的年份之一，這個可能性，因為現在我們所面臨的事而聽起來很荒謬」。

美國經濟受到新冠肺炎疫情重創，為了防止疫情擴散，今年早些時候企業被迫關閉，以及其他的防疫限制措施，都對就業市場造成嚴重衝擊，並打亂日常生活。美國的失業率在4月飆升至近15%，但在8月回落至8.4%。

(時報資訊)