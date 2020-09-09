統一超(2912)7-ELEVEN自9月9日至10月6日於OPENPOINT APP「行動隨時取」推出最低折扣48折起優惠，包含CITY系列現調飲品、飲料乳品、糖果零食、美味鮮食、熱門冰品與日常用品，會員可隨時買、線上付、跨店取，希望能帶動銷售成長。

統一超表示，OPEN POINT APP「行動隨時取」推出至今會員交易筆數較首月交易成長360%，8月底線上支付功能開通後提供更多元的優惠組合，熱門銷售品項包含CITYCAFE大冰拿、義式香草雞胸肉、統一陽光無加糖黑豆漿、CITY PRIMA精品冰美式、CITYTEA冰青茶等，且8月至今持續推動的振興三倍券優惠活動更帶動家庭號吐司、鮮乳、冷藏飲品等銷售，吸引小家庭、單身租屋族購買，享受超值折扣，就近分次取貨，不佔用居家空間，每次領取都是最新製造日期，安心、方便又省錢。

統一超OPEN POINT會員9月突破900萬，7-ELEVEN首次集結6大商品結構、35款人氣商品，自9月9日至10月6日於OPENPOINT APP「行動隨時取」推出最低折扣48折起優惠，包含CITY系列現調飲品、飲料乳品、糖果零食、美味鮮食、熱門冰品與日常用品，會員可隨時買、線上付、跨店取，期望再帶動一波銷售成長。

(時報資訊)