楊祐寧（右）和Melinda及孕肚中的寶貝同框。（取自臉書）

男星楊祐寧今（9日）在臉書貼出與老婆Melinda的多組甜蜜合照，原來小倆口已低調完成登記，詢問楊祐寧經紀人他是否正式在今日登記，對方回覆：「在一個開心的日子登記的。」至於文中簡短的「9.9」兩字有何特殊意涵？經紀人說：「今天分享就是一個緣分，長長『99』。」

楊祐寧在今天登記結婚。（圖／本報系資料照片）

照片中夫妻倆穿著同色系的白色情侶裝，Melinda挺著越來越明顯的孕肚並手捧著花束，楊祐寧則露出天真燦笑，同框背景則是操場跑道、警衛室，應是在學校拍攝，可能也正是兩人充滿回憶的地方。

楊祐寧在發文中簡單寫下：「9.9 ；)」，照片散發「一家三口」的幸福氛圍，而Melinda對著鏡頭露出燦笑，Melinda一下甜蜜倚靠楊祐寧，一下作勢要親吻楊祐寧，夫妻互動甜翻，輕婚紗合照散發滿滿粉紅泡泡。

其實楊祐寧在5月閃電宣布未婚妻Melinda懷孕，開心表示人生將邁入下一個階段，同時，楊祐寧也在上月曬蛋糕照，透露Melinda懷的是女兒，楊祐寧當爸的興奮之情溢於言表，隨著楊祐寧登記結婚，讓不少粉絲也都開始小倆口早日宣布寶寶出生的好消息。

(中時 )