台中市逢甲逢福里福德祠捐助長安國小35萬元教育經費，為校內4間專科教室新添智慧教學設備。9日副市長黃國榮、教育局長楊振昇與長安國小校長黃志龍與在校師生舉辦感恩捐贈活動，向逢甲逢福里福德祠主委廖繼順與委員們的善行義舉致謝，讓小朋友們能在良好的環境專注學習。

黃國榮與廖繼順等人先到專科教室旁觀學童們的上課情形

，到場時小朋友們大聲地唱著歡迎歌，並高舉手牌向叔叔、阿姨們的善心致謝，黃國榮與廖繼順一同拉開原先的手寫白板，正式啟用智慧教學設備。

黃國榮表示，該校專科教室設備已設置長達12年，重新整建並新添設備，提升師生學習效率，感謝逢甲逢福里福德祠委員們，為小朋友學習環境盡一份心力，讓小朋友們樂在學習，黃副市長也向福德祠榮譽委員張廖乃綸致謝，感謝議員引薦促成。

教育局指出，教育局每年都會編列經費，協助學校充實設備，協助學校向中央申請補助改善；逢福里福德祠不僅實質改善孩子們的學習效能，也盼發揮拋磚引玉之效，讓更多社會資源挹注在未來的主人翁身上，給孩子一個快樂學習成長的童年。

(中時 )