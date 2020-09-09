警方追查郭嫌性騷擾女子，同時查獲假宗教名義斂財。（王揚傑攝）

49歲郭姓男子假藉蓋廟、行善名義，手抱撿來媽祖神像在大桃園、新莊及林口一帶募款斂財，今年8月初在新北市泰山區某公園見1名身心障礙女子單純可欺，將女子帶往廁所猥褻，新北市婦幼警察隊昨（8日）晚在三重區投注站將郭嫌逮捕。

警方調查，郭嫌居無定所，每天帶著從河邊撿來的神像和募款箱、感謝狀，四處向人以宗教名義斂財，行騙時間已長達2年，收入最多時可月入4、5萬元，但由於每次得手金額不大，故均無人報案。

8月初，郭嫌在泰山區某公園遇1名身心障礙的18歲女子，用金錢利誘女子到公廁，脫下女子衣褲猥褻，女子掙扎且正好有人走進廁所，郭嫌才急忙逃逸。

警方獲報追查郭嫌行蹤，昨晚獲悉郭嫌出現在三重區，員警隨即趕往查緝，在正義南路某投注站逮捕正在用騙來的錢玩「BINGO BINGO」的郭嫌。

偵訊後，警方以妨害性自主罪嫌將郭嫌送辦，詐欺部分則已在聯繫被害人指證。

(中時 )