台金旅遊業者合推「金門跳島海上行」新遊程，期待成為國內旅遊的新賣點。（李金生攝）

大膽島開放觀光後，快速躍升為金門熱門景點之一。（李金生攝）

台金旅遊業規畫合推跳島海上行新遊程，以造價2億元的豪華客輪「金瑞龍」搭載遊客穿越金廈海域，遍覽九龍江口的島嶼美景。（金廈海運提供）

廈門黃金海岸、國際會展中心和有「小上海陸家嘴」之稱，高樓櫛比鱗次的五通商圈，豪邁揮灑璀璨奪目的海上魅力。（金廈海運提供）

台金旅遊業者攜手推出海上高檔遊程，打造金廈海域觀光新絲路。（金廈海運提供）

金門群島百餘公里海岸線，沿途風光旖旎浪漫，被譽為1串上帝遺落在海上的珍珠。台金兩地旅遊業者看好它的開發潛力，規畫合作推出跳島海上行新遊程，以造價2億元的豪華客輪「金瑞龍」搭載遊客穿越金廈海域，遍覽九龍江口的島嶼美景。

在新冠肺炎全球延燒，兩岸「小三通」自2月10日停航迄今，導致金門觀光產業遭遇前所未有的大衝擊，專營國外旅遊的〈台灣郵輪產業發展協會〉看見金門海域觀光資源在國內旅遊發燒之際，可為國旅注入新活水的龐大開發潛力。

台灣遊輪產業發展協會副理事長曾俊鵬日前帶領10餘家國內主要旅行社，偕金門旅行業公會理事長林永標領軍的40多位當地旅行業者組成海上踩線團，搭乘造價新台幣2億元的小三通豪華客輪「金瑞龍號」，踏上金門群島海上遊行程，馳騁徜徉在金廈海域藍色公路，飽覽獅嶼、猛虎嶼、檳榔嶼和大、二膽島等沿線小離島的美麗風情。

夜色籠罩下的金廈小兩岸，在潮來潮往間展現另一番情調，對比金門群島的迷彩戰地風光，廈門黃金海岸、國際會展中心和有「小上海陸家嘴」之稱，高樓櫛比鱗次的五通商圈，豪邁揮灑璀璨奪目的海上魅力。

「金瑞龍號」客輪輕盈繞過小金門西側海域，通過將於明年竣工的金門大橋，平穩回到水頭碼頭，全程約1.5小時的海上行，讓台金海上行踩線團流連忘返，彷彿仍沈浸在島影朦朧、潮聲起伏的迷人海景中。

台金旅遊業者期待透過套裝行程行銷，讓涵蓋大、小金門和沿線各離島的跳島海上行新遊程，串連成1條擁有島嶼風情的觀光帶，成為台灣國旅的新賣點，吸引更多遊客登島攬勝，也讓一直以陸域資源為主的金門觀光，延伸走出1條全新的海上觀光新絲路。

(中時 )