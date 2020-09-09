總統府發言人丁允恭遭前女友踢爆擔任高雄市新聞局長期間，將局長辦公室當作「砲房」，甚至在辦公桌發生性行為。繼前高雄市新聞局長王淺秋發聲喊「噁心」後，接任的前新聞局長鄭照新下午出面也稱，他過去並不常使用那張辦公桌，大多用茶几；丁允恭的新聞發生後，他也被打趣「太老實了！」

鄭照新受訪表示，這件事情很妙，沒想過會有一天全世界都在問，王淺秋跟他過去的辦公桌長什麼樣子；今天因為這個關係變成相關新聞的關係人，感覺十分離奇，但他個人過去辦公都是用局長室裡面的茶几居多，和同事討論公事或一起吃便當，不常用辦公桌；至於曾經和他關起門來共處一室的，只有青年局局長林鼎超因辦公室較遠，曾在中午午休時留在他辦公室。

就局長室辦公桌是否有「味道」？鄭照新表示，這間是四維行政中心的辦公室，後面還有一間小休息室，因為時間久，可能裝潢上比較潮濕，所以會有一些潮濕的味道，但後來在鳳山行政中心的局長室，因為比較新，就比較沒有問題。

有媒體問局長室的局長座椅是否有鬆動或向後仰？鄭照新說，他大多坐茶几旁，至於辦公桌局長座椅坐起來，有時不小心的確會突然向後仰。

鄭照新也呼籲，這樣的事件除了涉及個人私領域外，同時那也是公領域的開放空間，關係到整個行政、公務部門的上班操守問題，這個部分，希望當事人可以充分說明，丁允恭是應該跟大家說明。

(中時 )