2020國慶焰火將在台南安平漁光島施放，台南市政府特別推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等5個視野佳的觀賞點，邀請大家到台南與國同慶，欣賞絢爛煙火。

市長黃偉哲表示，今年適逢台南縣市合併直轄市10周年，市府擴大慶祝，將於9月27日在將軍漁港舉辦「音樂會及煙火秀」、10月1至4日中秋連假，在新營南瀛綠都心安排台灣傳統藝術、原民、藝陣、雜技團體等演出，一系列活動為國慶焰火暖身。

觀旅局長郭貞慧則表示，針對國慶焰火盛典，觀旅局也整合包括可樂旅遊、易遊網、雄獅旅行社、漂鳥旅行社、家樂福旅行社、佳成旅行社、山富旅行社共計7家，推出12條套裝遊程，內容包含安平區、南區、新化區、北門區、將軍區、學甲區、仁德區、山上區等地景點，套裝遊程資訊已彙整於市府國慶焰火官網提供民眾參考，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。

觀旅局也稱，已規畫多條具不同特色的米其林三星散步小旅行，國慶連假3天，共開放21梯次，包括「府城歷史散步之旅：孔廟線、赤嵌線」，以安平歷史、海港風情及老街聚落景點規畫「安平獅饗曲」及「老街五四三」，以城市博物館為核心所規畫的「府城藝文踅街趣」散步路線、「五條港舊城漫遊」、「老屋老街老生活」，遊客可上網免費預約導覽。

(中時 )