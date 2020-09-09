商總理事長賴正鎰提出五大建言。（黃世麒攝）

商總理事長賴正鎰認為，萬一疫情持續到明年第一季，紓困方案應延續，才有足夠力道支撐產業，與疫情長期抗戰。（黃世麒攝）

商總理事長賴正鎰認為，萬一疫情持續到明年第一季，紓困方案應延續，才有足夠力道支撐產業，與疫情長期抗戰。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情影響台灣經濟，全國商總理事長賴正鎰9日向政府提出5大建言，指出台灣是以外銷為導向的國家，只要疫情沒有消失，邊境持續封鎖，產業依然受到衝擊，建議政府應放寬「紓困3.0」適用對象及認列標準，協助產業度過難關。

賴正鎰強調，萬一疫情持續到明年第一季，紓困方案應延續，才有足夠力道支撐產業，與疫情長期抗戰。

(中時 )