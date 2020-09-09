新冠疫情若持續到明年 賴正鎰：應加強紓困力道 15:512020/09/09 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 商總理事長賴正鎰。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 商總理事長賴正鎰提出五大建言。（黃世麒攝） 商總理事長賴正鎰認為，萬一疫情持續到明年第一季，紓困方案應延續，才有足夠力道支撐產業，與疫情長期抗戰。（黃世麒攝） 商總理事長賴正鎰認為，萬一疫情持續到明年第一季，紓困方案應延續，才有足夠力道支撐產業，與疫情長期抗戰。（黃世麒攝） 新冠肺炎疫情影響台灣經濟，全國商總理事長賴正鎰9日向政府提出5大建言，指出台灣是以外銷為導向的國家，只要疫情沒有消失，邊境持續封鎖，產業依然受到衝擊，建議政府應放寬「紓困3.0」適用對象及認列標準，協助產業度過難關。 賴正鎰強調，萬一疫情持續到明年第一季，紓困方案應延續，才有足夠力道支撐產業，與疫情長期抗戰。 (中時 ) #疫情 #賴正鎰 #紓困 #台灣 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情未止 商總：紓困應是升級版、不是限量版 15:442020/09/09 財經 59年來首次 韓四次追加預算 04:102020/09/09 全球財經 新北市中小企業輔導團 助新北企業轉型升級 17:562020/09/09 生活 因應疫情新常態 發展智慧城市進行城市數位轉型 10:192020/09/09 財經 公告地價降2成 9成市民受惠 04:102020/09/09 地方新聞 中華信評：台科技業 領先復甦 04:102020/09/09 財經要聞 陸商務部 外商投資產業目錄將大增鼓勵條目 15:112020/09/09 兩岸 交部編12億 助旅行社數位轉型 04:102020/09/09 生活新聞 人妻辣模躲疫情悶家裡 曬「脫褲照」直逼走光 12:282020/09/09 娛樂 防疫有成 賴正鎰：外資來台投資與購地面積雙成長 09:592020/09/09 生活 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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