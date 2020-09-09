不少父母工作養家，就是為了給孩子最好的，若孩子又剛好很貼心，這讓做父母的怎能不開心呢？有一名媽媽分享自己的兒子告訴她「要帶她去一個地方」，結果卻是到花店，用了自己攢下來的零用錢買了一束花，讓她又驚又喜。

原PO在《爆廢公社》發文表示，去學校接兒子下課，結果兒子神神秘秘地，「要她跟著她去一個地方」，媽媽一頭霧水，但仍與兒子一同前往，這時，兒子停下腳步，映入眼簾的是一間花店。兒子拿出存了很久的零用錢，買了一大束花給她，並親口對她說「媽媽我最愛妳了！辛苦了」，讓她瞬間淚崩，直呼兒子窩心「總算沒白養你了」！

國小兒默默存錢，帶媽媽去買花，並對她說我愛你，讓她感動不已。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，網友紛紛表示「如果是我鐵定哭」、「會感恩的小孩值得了」、「這種孩子必須多生幾個」、「我懂那種感動……有小孩的都知道」、「好貼心，上輩子的情人無誤」、「從小就懂浪漫，當他老婆應該很幸福」等，兒子貼心之舉引來許多人的羨慕眼光。

不過也有網友分享，自家的孩子也會在放學時，牽著她的手，要她跟她去一個地方，那就是「便利超商」買多多，由於已有多次經驗，這名媽媽乾脆所幸不帶錢包出門，讓人哭笑不得。

(中時新聞網)