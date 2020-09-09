最後法官審酌，認被告飲酒後行經時速相當高的國道與快速道路，漠視他人生命財產安全，主觀上雖無致人於死故意，但客觀上可見飲酒後駕車，仍可造成其他用路人發生死亡結果，最後依酒駕、過失致死判處林男2年有期徒刑。（吳建輝攝）

去年３月１名林姓男子，在台中與友人飲酒後，竟開車上路，還行駛國道與台76線快速道路，遠到彰化鹿港訪友，但因路況不熟，停在路旁問路，接連害後方兩名機車騎士撞上，造成１死１重傷慘劇，遭檢方提起公訴，最後法官依酒駕、過失致死，判處2年有期徒刑。

這起事件發生在去年3月16日下午４點，32歲林男在台中東大路上某雜貨店，與友人飲酒後，先是開車返家休息，當晚6點又開車到鹿港訪友，行駛在彰化縣道144線上時，停在路旁機車優先道打電話向友人問路，沒想到遭後方騎士接連追撞。

林男停在機車優先道約十分鐘左右，後方19歲許男因未注意車前狀況，不慎追撞林男車尾，被拋飛到快車道上，頭部重創道院前死亡，後另名蔡姓女子同樣閃避不及，撞上許男倒在路上的機車，造成全身多處擦挫傷，以及右鎖骨折，警方到場實施酒測，發現林男酒測值達0.41。

法官認為，林男汽車雖已停靠路旁，但其停放在機車優先道上，車身占據車道一半以上寬度，長達10分鐘，被害人當時雖有未注意車前狀況疏失，但其經過是外側車道有遊覽車行經，不宜貿然變換車道，選擇不多，被告應負主要肇責。

最後法官審酌，認被告飲酒後行經時速相當高的國道與快速道路，漠視他人生命財產安全，主觀上雖無致人於死故意，但客觀上可見飲酒後駕車，仍可造成其他用路人發生死亡結果，考量被告坦承犯行，且與被害人父母達成和解，最後依酒駕、過失致死判處林男2年有期徒刑。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障

(中時 )