第14屆亞洲電影大獎今公布入圍名單，今年初贏得奧斯卡多項大獎、韓國導演奉俊昊的作品《寄生上流》入圍10項居冠，台灣電影《陽光普照》和大陸導演王小帥的《地久天長》分獲7項居次，其他入圍電影包括日本得獎小說改編的《蜜蜂與遠雷》、柏林金熊獎得主的伊朗電影《無邪》和以家庭暴力為題的印度電影《Thappad》。

最佳導演部份入圍的除了奉俊昊、鍾孟宏、王小帥，還有《日子》的蔡明亮、日片《想再聽見你》的諏訪敦彥以及《氣球》的萬瑪才旦。影帝入圍則有金馬影帝陳以文、以《地久天長》拿下柏林影帝的王景春、《南山的部長們》的李秉憲和《叔叔》的太保。

影后入圍的有金馬影后楊雁雁和周冬雨，以及《地久天長》柏林影后詠梅、《失蹤女孩》日星筒井真理子、《82年生的金智英》鄭裕美、泰片《就愛斷捨離》茱蒂蒙瓊查容蘇因。

男配角入圍部分由劉冠廷對上崔宇植、《氣球》金巴、袁富華和日星加瀨亮。女配角則由柯淑勤、《叔叔》歐嘉雯、《寄生上流》李姃垠、《那一夜》田中裕子、《少年的你》周也角逐。

新演員獎項由金馬新演員獎得主范少勳對上易烊千璽、《日子》亞儂弘尚希、《再見，未成年》韓星金慧峻、日星小西櫻子。《返校》導演劉漢強入圍，對上《金都》導演黃綺琳等亞洲新銳導演。

第14屆亞洲電影大獎首次移師到韓國釜山舉行，亞洲電影大獎學院今天公佈16項大獎的提名名單，今年鑑於新冠肺炎疫情的關係，改由網上宣布得獎名單，不設典禮，並於10月14日（星期三）在學院的 YouTube官方頻道（www.youtube.com／asianfilmawardsacademy）播出。

(中時 )