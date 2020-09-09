百億養豬產業基金8大方向確認！今(9)日中央畜產會上午11時召集各地養豬協會於台北召開「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」說明基金8大規劃，會後豬協成員受訪表示要求「專款專用」「白紙黑字」，全數金額必須用在我國養豬產業，預計年底前送行政院核准。

中央畜產會今日邀集各地養豬協會召開「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」，就基金8大用途、肉品標章等議題做討論，董事長林聰賢主持該會。

針對百億養豬產業基金的規劃用途，農委會提出保障豬農收益及產銷平準做法、豬隻死亡強制保險增加補助、策略性擴大出口、屠宰場現代化及冷鏈升級、現代化養豬設備更新補助、提升肉品萊劑檢驗與標示、獎勵餐廳使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等共8大面向，並細分30項用途。

由於豬農最擔心的就是豬價受衝擊，農委會計畫當國產毛豬拍賣價格跌破生產成本每公斤65元就會進行收購調節，不過現場豬協希望採「浮動」式收購，因為生產成本受飼料(玉米)價格影響，玉米價若上漲，生產成本也會相對提高。

中華民國養豬協會常務監事林承德表示，基金一定要專款專用並要「白紙黑字」讓民眾有信任感，中央畜產會的冷凍廠必須盡快設立，才能為進口之後的豬價調節做準備。

農委會主委陳吉仲會後接受媒體聯訪時表示，今天除了確定基金8大方向外，年底前也將送至行政院核准，不過外界質疑特別基金依「預算法」必須送至立法院審查，陳強調百億基金只是名詞用法，並非要成立另一個「基金」，是外界誤會。

由於基金用途方向已確認，各豬協將回去和在地豬農做討論，在彙整豬農意見後給農委會，預計下周擇日再召開另場座談會。

(中時 )