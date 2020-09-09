台灣「圍棋女神」黑嘉嘉，不僅是台灣段位最高女棋士，也曾在女子世界賽中奪下亞軍，亮眼外型更被日本封為「千年一遇美女」，感情路上不乏追求者的她，自曝「母胎單身26年」，對此也透露背後原因。

據《ETtoday星光雲》報導，黑嘉嘉在導演陳玉勳推出的愛情喜劇新片《消失的情人節》中，飾演郵局服務人員，這也是她的大銀幕處女作，談起感情狀況，她表示卻從未交過男朋友，更自曝「母胎單身26年」，但也強調身邊其實不乏男性追求者，只是「沒感覺就是沒感覺」，畢竟感情這種事是無法強求，此外她表示本來就不太注重節日，即便單身也不會特別過情人節。

對於被日本封為「千年一遇美女」，黑嘉嘉表示覺得稱號有點害羞，不過也切記母親的諄諄教誨「不要以為你長得漂亮就能怎樣，沒實力就只是花瓶」，也不時提醒自己「能力才是最重要」。

黑嘉嘉也希望未來在不影響圍棋比賽情況下，仍能持續有新作品演出，目前最希望的就是在動作片飾演女殺手，更表示若經紀人沒意見，是不會介意扮醜演出。

(中時新聞網)