44歲佩甄和醫生老公王祚軒婚後陸續生下一對子女，身材卻沒有因此走鐘，她日前和好友小禎、廖家儀到海邊戲水，PO出的比基尼辣照更是驚為天人。佩甄最近在節目《媽媽好神之俗女家務事》中，自爆主持外景時，太專心介紹SPA的優點，沒發現水柱沖掉上衣，當場露出北半球和重要部位。

佩甄身材超辣。（圖／FB@李佩甄）
佩甄身材超辣。（圖／[email protected]李佩甄）

《媽媽好神之俗女家務事》7日播出佩甄暢聊昔日糗事，她提到有次在節目介紹SPA外景，由於水柱強勁、不斷從身上沖下來，沒發現已經春光外洩，此時助理突然大喊「李…李…李佩甄！」原本她還生氣想說正在錄影，但對方繼續喊道：「妳...妳露點了！」才發現雙峰已經跑一半出來。

由於水柱聲音相當大，佩甄很難聽到助理在說什麼，等到意識到的時候，早就被大家看光，「我（上衣）已經一半在外面，因為沖水柱沖到麻掉都沒感覺」她沒好氣地叫助理趕快去擋鏡頭，「還在妳什麼妳！最後被我罵了一頓。」

佩甄上節目分享走光的糗事。（圖／YT@媽媽好神之俗女家務事）
佩甄上節目分享走光的糗事。（圖／[email protected]媽媽好神之俗女家務事）

事實上，佩甄為了維持身材付出很多努力，她每天一定會運動一個小時，即便再累、再忙碌都一樣，自嘲是被虐狂；除此之外，她只穿S或M號的衣服，衣服一緊就會提醒自己要注意。

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(中時新聞網)

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