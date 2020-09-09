警方以時下網路流傳的網路紅人插畫家鱷魚米多力的「校門關與鬼門開」的風趣圖片，進行校園安全宣導。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

開學1周，為杜絕校園、網路霸凌事件發生，台中市警第五分局到轄區國中「交安普度」，除了播放各類事故的驚悚影片提醒學子，利用網紅插畫家的風趣圖片，吸引學生注意、加深遵守交規印象。第二分局至轄區台中一中舉行校園安全宣導；有學生說，若自己或身旁的朋友不幸疑似遭到霸凌怎麼辦？警籲冷靜、保持正向溝通，尋６個管道協助。

第二分局偵查隊資深偵查佐李明玲向與會學生宣導，現行毒品推陳出新，除了舊有的海洛因及安非他命，新興毒品更成為目前主流，藉由飲料(如：咖啡包及果汁等)及休閒食品(如：果凍、梅子粉及糖果等)的方式偽裝，吸引青少年因好奇而使用，一不小心，就會陷入萬毒深淵。

第五分局對三光國中的安通宣導，以「漸漸長大真好」為主題，用年輕人的「氣口」吸引正值青春期追求自我與自由的新生，導引正確的觀念：「閃光黃紅燈與紅綠燈的不同」，用真實的事故影片，提省同學「防禦駕駛」的概念，以及「發生車禍時，先打給最熟悉的大人，讓自己先不要慌張」，深植學生的安全意識。

9月1日「全國路口安全大執法」後，台中警方除了強力執法取締違規，為校園安全宣導，以時下網路流傳的網路紅人插畫家鱷魚米多力的「校門關與鬼門開」的風趣圖片，用「軟手法」，讓民眾能夠真正了解，「交通守法，其實也是一種助人的概念」。

警方呼籲，若遇校園霸凌，學生可尋求導師或家長、學校投訴信箱、縣市反霸凌投訴專線、教育部24小時專線、校園生活問卷、警方等投訴及反映。

(中時 )