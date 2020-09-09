仁寶(2324)電腦與奇美財團法人奇美醫院今(9)日簽署合作備忘錄，雙方將攜手研究開發心臟血管造影自動判讀系統，致力於AI精準醫療的實踐。仁寶今年訂的非PC佔營收比重約在35%。

仁寶與奇美結合AI人工智慧與臨床醫療的專案共同開發心臟血管造影自動判讀系統，對病患與醫師提供更好的醫療照護環境與診斷工具，奇美醫院一直致力於以臨床目標為導向的醫學研究，洞見醫療領域優化契機。此次與仁寶跨領域的合作，期能早日完成此AI研發成果，為臨床工作帶來新的能量，造福冠狀動脈疾病之患者！

心臟疾病長期位居台灣國人十大死因第二名，其預防、早期診斷與早期治療的重要性都是不容忽視的環節。心臟解剖分數(Syntax score)為全球量化冠狀動脈病灶複雜度的通用指標，透過此血管造影分數指標能精準分析冠狀動脈病症並為病患提供最佳治療建議，這項工具在學術上備受推崇，但卻因為其計算的複雜度在臨床上的使用難以普及。

仁寶表示，希望以自身在資訊產品領域的堅強研發經驗積極投入AI技術與資源，攜手奇美醫院臨床醫療專家，透過AI人工智慧演算法的運算，將原本需要15-30分鐘判讀計算的分數，縮短到數秒內即可完成，大幅提升臨床工作效率進而儲蓄醫療體系核心量能，為更多病患服務、造福社會。

(時報資訊)