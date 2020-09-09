由於海運需求相當暢旺，台驊投控(2636)8月合併營收12.65億元，月增3.75％，年成長更達31.09％，僅次於今年5月，創歷年次高；前8月累計合併營收為88.9億元，年成長21.15％。

各項業務表現方面，海運業務8月營收高達8.04億元，年成長45.40％，比7月也有接近1成成長表現，主要海運貨量需求因防疫物資、居家辦公、工廠復工及海運傳統旺季等帶動成長。公司指出，海運運價因長程線缺櫃及缺艙等情況調漲，以亞洲出口美國長程線為例，8月底美國西岸航線運價為3,640美元/FEU，較7月底成長15％，較去年同期成長125％；美國東岸航線運價為4,200美元/FEU，較7月底成長20％。9月貨量運輸需求持續暢旺，缺艙缺櫃情況未解，航商自9月初起陸續調漲運費價格，美國線運價有機會創近20年新高。

空運業務因第4季電子新品陸續上市，帶動7、8月亞洲區間電子零組件運輸需求逐步成長，加上遠距辦公及教學對筆電及相關電子產品消費增加，8月空運營收3.27億元，年成長25.86％。9月進入電子大廠出貨潮，包含半導體、伺服器、手機及筆電等相關電子產品運輸需求將會成長，目前航空艙位供給仍然吃緊，已接獲航空漲價通知，價量雙漲可期。

整體來看，目前全球疫情仍持續延燒，在疫苗還未上市前，各國防疫措施不會鬆懈。但全球已逐步建立防疫機制，亞洲地區多數國家的工廠已復工，歐美地區雖然部份城市仍採居家辦公，但大部分工廠已正常營運，第3季全球貿易量逐步回溫，特別是海運業務可接力空運，持續成為下半年主要成長動能。

(時報資訊)