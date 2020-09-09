連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）受惠旺季效應及季節新品推出，2020年8月合併營收連5月繳出雙位數回升動能、續創今年次高。公司表示，營運已走出疫情陰霾，下半年將在全球持續展店，除聚焦北美、東協重點市場持續布局，中國大陸應可達成新展300家年度目標。

雅茗公告8月自結合併營收1.75億元，雖仍較去年同期2.17億元減少19.31％，但較7月1.52億元成長14.81％，站上今年來次高。累計前8月合併營收9.49億元，較去年同期15.37億元減少38.22％，雖續創同期新低，但衰退幅度較前7月41.33％持續收斂。

雅茗表示，單月營收自2月落底後持續回升，月增率已連5月達雙位數百分比，接近過往高檔，顯示營運已走出疫情陰霾。而今年訂定的擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭營運策略亦逐步實踐，下半年全球展店步調不停歇，積極衝刺營運成長動能。

雅茗指出，「快樂檸檬」在北美市場持續展店、維持品牌優勢，並成功展開「大夥伴計畫」，持續提升品牌競爭力。同時，也透過合盟合資方式布局布局東協市場，日前已進軍馬來西亞插旗，未來規畫複製此模式到其他東協國家。

雅茗表示，馬來西亞的合作夥伴擁有豐富商場及餐飲經驗，並有藝人、網紅等資源加入。目前開出的首家旗艦店已產生熱烈迴響，9月預計再開出3家直營店，目前尚有近20家加盟店排隊，目標未來3年在馬來西亞店數規模突破百店。

雅茗指出，快樂檸檬在東協市場的目標客群除了當地華人外，亦透過更新產品結構、品牌視覺、營銷策略等方式，企圖打入馬來人當地市場，目前外送服務、進駐當地大學校園等布局亦已規畫完畢，加盟店、大學校園店等店型將陸續開出。

雅茗透過合盟合資方式拓展東協各國市場，並與合盟夥伴在馬來西亞設立東協供應鏈中心，負責原物料採購研發，未來除了馬來西亞外，也會將此模式複製至印尼、菲律賓等國家，但由於上述地區目前仍受疫情因素干擾，預計將待明年疫情趨緩後再啟動插旗。

(時報資訊)