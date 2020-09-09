外界質疑前瞻基礎建設計畫軌道預算砍半，行政院長蘇貞昌下午出席「第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」 時澄清，政院核定的計畫，一個錢都不會少。

前瞻基礎建設遭疑數位、城鄉建設預算投入比率提高，軌道建設則被砍半，蘇揆下午說，大家放心，凡是行政院核定的建設，一毛錢都不會少。

蘇揆表示，預算究竟是編在前瞻還是一般年度預算，都是要看建設進度，政府不但會按照進度來編列預算，預算編列本來就是零基預算，通通都歸零，所以也不必去比較這個機關預算比去年多還是少，因為預算本來就是歸零基，看應該什麼時候編、視輕重緩急調整，但就是一個原則，行政院核定的計畫一個錢都不會少。

另外，電影花木蘭因片尾鳴謝新疆公安，遭到部分人士抵制。蘇揆也說

，每個人看電影有他的選擇跟喜好，我們慶幸的是很多國家不能出門， 台灣因為防疫成功可自由看電影，所以應該珍惜，也應該一起團結抗疫 防止疫情擴散，同時合作讓台灣更強，讓台灣不但可以看電影，而且不用被意識形態封閉， 像有些國家就是因為自己的意識形態而宣傳。

(中時 )