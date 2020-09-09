壽險業急著去化資金及填補國際板債券被提早贖回的缺口，讓國際板債市2020年發行量可望創歷史新高。9月才不到兩週，國際板債券就已有10檔新債券掛牌，今年累計到本月9日共已新發156檔債券，發行量達518.3億美元，即已突破新台幣1.5兆元的發行量，超越過去任何一年的量，即今年已篤定創新高。

因為全球利率急降，今年前8月國際板債券共被提早贖回131檔債券，金額達397.53億美元（約合新台幣1兆1,727億元），提前贖回的速度及金額，已超出去年預估的1兆元左右，也讓壽險公司手中現金大增、收益率大降。

2019年前8月國際板只有9檔、共9.77億美元的債券被提早贖回，去年9月之後再爆發債券提早贖回潮，今年進入「高峰期」，前八月贖回檔數是去年同期的14.6倍，贖回金額更是去年同期的40.68倍，造成壽險公司手中突然多出1兆元的現金。

且這些被贖回的債券年利率都在4％以上，甚至有四、五年前利率5％以上的老債券，今年同樣的發行者再來「補量」發行，30~40年期的債券，利率只剩下2.8~3.3％，壽險業幾乎是「含淚投資」，否則錢握在手上就是「利差損」。因為有「補量」發行潮，今年國際板債券發行量「止跌回升」，出現四年來首度正成長，據證期局統計，前8月共發行146檔，比去年前8月成長64％，發行金額491.63億美元，更是比去年前八月「倍增」，成長163.95％。

國際板市場在金管會2014年開放不計入保險業海外投資額度，開始爆量成長，歷年發行量新高493.73億美元，2016年到達頂峰，當年共185檔發行，金額共493.73億美元，隨後金管會控管債券提早贖回年期不得低於5年，2018年年底再設與國外投資合計，不得逾資金65.25％的投資天花板，所以國際板發行量從2017年開始連三年衰退。

今年9月才開始，國際板就再新增10檔債券，金額約26.69億美元，即前9月發行量就篤定創歷年發行新高，全年有機會拼600億美元發行量。

(工商 )