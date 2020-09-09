于美人9日主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，被問到恆述法師近日大動作舉辦復出記者會，宣布與兩個弟弟張菲、費玉清各走各路一事，她表示：「家裡的事情盡可能在家裡解決，一旦通過公開的方式，其實事情就變得比較困難，我只是一個觀眾或是一個朋友，沒辦法去說明這件事情，因為我們沒有資格。」她以過來人經驗坦言，「家務事一旦公開，這樣子處理的話，事情會變得比較複雜，難度也會變得比較高」。

怎麼看手足間債務承擔問題，于美人表示：「從我這一陣子經歷以來，我認為真正的家人不只是有血緣的人，而是你走了以後，還會惦記你的人，所以這裡面有他們親情的問題，我們外人真的不應該多說什麼，只會讓事情變得更複雜。」至於恆述在記者會秀出鑽戒與名錶，外界多有爭議，她認為這不是炫耀，而是每個人的行事風格，她沒有任何評論。

于美人過去也是眼光獨到的經紀人，怎麼看恆述復出，她表示：「我多看一陣子，才會知道這個復出是不是一個常態，現在沒辦法評論。」她近日出版新書《花心漢字字獨遊戲本》笑說：「請寫好是花心漢字，不然以為我是出了兩性書，不是花心漢！」

(中時 )