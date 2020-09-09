台中市大智路將在10日通車，藍、綠論功引戰，綠營議員鄭功進（左1）打出「成功爭取大智路串穿前後站」看板。（台中市議員鄭功進提供／陳淑芬台中傳真）

台中市大智路將在10日通車，藍、綠論功引戰，繼日前台中市前現任市長林佳龍及盧秀燕團隊的「收尾」、「紙上作業」論戰後，一路延燒到在地藍綠議員。綠營市議員鄭功進近日推出「成功爭取大智路串穿前後站」大看板搶攻；藍營議員李中也不甘示弱，9日立起2面「大智路通車，我們做到了」看板分庭抗禮，再度引爆戰火。

台中市大智路通車將串聯台中火車站東、西站，市府交通局因應重新調整火車站周邊計程車排班區、開闢機車停車場全面整備，「大智路通車」政績戰火在通車前夕，意外點燃藍綠論功戰火，還從前、現任市長一路延燒到在地議員。

交通部長林佳龍日前視察台中時批評，大智路打通對新市府盧團隊算是「收尾」，關鍵是在他市長任內的變更都市計畫；中市府研考會主委吳皇昇隨即在臉書反擊指稱，盧團隊強大的溝通能量和執行力才能讓延宕已久的工程打通，「感謝林佳龍前市長的紙上作業」。

眼尖民眾發現，民進黨籍議員鄭功進上週即在附近掛起大幅看板，打出「成功爭取大智路串穿前後站」顯目標題，指稱立委黃國書及鄭功進「與您攜手，打通大智路」，此外，並製作海報發送；國民黨籍議員李中也不甘示弱，9日一早就掛起「打通大智路，我們做到了」2面大看板反擊，並同列台中市長盧秀燕、議員李中及羅廷瑋大幅照片分庭抗禮。

李中批評指出，打通大智路提案早在火車站改建時就曾討論過，林佳龍團隊執政時故意採低價「強制徵收」處理，造成地主抗爭，根本毫無進度；盧秀燕團隊找到關鍵問題，改採「協議價購」才水到渠成，並以金額7.3億元完成建設，遠低於林團隊時規劃的9億元，節省公帑又達到目標。他並強調，「做事情要有方法，不是嘴巴喊喊就表示有做事，做到了，才是真本事」。

鄭功進則表示，受鐵路阻隔前後站的大智路，經各單位共同爭取歷經13年的努力，才終於可以正式通車，要感謝立委黃國書等人多次協助溝通，讓中央政府也能有效掌握地方亟欲直通大智路的心聲，只有中央地方都有一致的共識，所謂「不可能的可能」才有辦法實現。

(中時 )