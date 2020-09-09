《馗降：粽邪2》上映7天全台票房已破3000萬，監製鄒介中表示，拍攝鬼片一直非常不容易，常常會遇到借不到場景的窘境，此次拍攝非常幸運獲得台中市政府新聞局、台中市影視發展基金會的大力支持，讓《馗降：粽邪2》成為第一個使用台中殯儀館拍攝的劇組。

談到拍攝殯儀館的戲，導演廖士涵表示：「拍攝前，我特別請宗教顧問幫我們看顧，老師那時有給我一條無形的金線在手上，教我一些口訣，因為她說金線可以展開結界保護劇組人員的安全。在殯儀館拍攝會比較小心，我們拍攝前都會叮嚀劇組不能互喊對方名字，只能用職稱替代。」最強阿姨陳雪甄與顏正國也相當敬業，在冰櫃間全力配合演出。

有網友反應看《粽邪2》時，在停屍間看到「阿姨」身後出現一股白煙，並隨之飄動，形成一個看似人形的狀態，鄒介中表示，其實在後製階段，就已發現這個白煙形體，驚訝但沒有多想，對於常拍恐怖片的劇組來說，已司空見慣。

鄒介中日前和李康生上廣播節目宣傳電影，他表示節目播出當天，他一邊開車一邊收聽，播放由李英宏唱的主題曲《跳鍾馗》時，原本輕快的旋律竟然突然變慢，他問了電台，對方卻回覆一切正常，但表示也有聽眾反應那段節目突然斷訊，讓鄒介中感覺冥冥中似乎鍾馗也在收聽廣播。

(中時 )