房思瑜身穿白色比基尼眺望遠方。（TVBS提供）

房思瑜前凸後翹的曲線令人稱羨。（TVBS提供）

房思瑜前凸後翹的曲線令人稱羨。（TVBS提供）

運動女神房思瑜（房子）以健美形象深植人心，出道19年首度拍攝寫真書，為新書《秘境呼吸》走訪南投各個絕美秘境，她在山上換搭數套比基尼，不吝大秀健身有成的緊實蜜桃臀及完美線條，更在山林中裸上身，大膽挑戰危險邊緣！

《秘境呼吸》9／3(四)開放預購後即衝上博客來即時榜第一，房子的好友KID林柏昇、林予晞、連俞涵、莫允雯等人都大力推薦。寫真書特別印製雙封面，分別有首刷限量的「秘境野溪」以及「清新山路」兩個版本，其中「秘境野溪」使用黑白色調呈現封面照，房思瑜身穿白色比基尼眺望遠方，五官及身體線條嶄露無遺。房思瑜看完雙封面表示：「我比較喜歡『秘境野溪』，黑白即是經典。」雙封面也是希望這本書能告訴讀者，女生不是只有一種樣子。

另一版「清新山路」則換上激短牛仔熱褲及黑色背心，美胸及蜜桃臀一覽無遺，前凸後翹的曲線令人稱羨。房思瑜笑說：「健身最滿意的部位是屁股，線條是山給我的回饋。」翻開寫真書，房思瑜更在絕美瀑布前大露美背，房思瑜笑說：「這是這次的最大突破，雖然只有背面，但其實我是裸上身放飛自我！」

房思瑜憶起這次拍攝，滿是開心回憶：「一上山，我就整個人活過來，像回家一樣自在。」她一路用輕巧地步伐奔上山，把平時沒在運動的拍攝團隊遠遠拋在後頭。房思瑜也透露，每一次爬完山，都會把這趟旅程的收穫、感想，寫成一兩句心情小語，這次也同步收錄在寫真書裡，閱讀時可以感受到她這幾年來的體悟。

自詡為「山中孩子」的她，表示自己深受山神眷顧：「拍攝的時候大晴天，一上車就下起大雨，屢試不爽。」因此決心也要好好守護山。近日民眾紛紛出走戶外爬山，房思瑜也希望藉著寫真書，倡導大家不要破壞環境，寫真書的收入也將捐贈給山林協會，美麗的秘境大家共同守護！《秘境呼吸》9／8全面發售，首刷限量的「秘境野溪版」在博客來網路書店，獨家附贈250份房子個人品牌「Sercle」的亮彩水氧膜贈品（送完為止），另一個版本的「清新山路版」首刷則附贈全彩海報一張。博客來、金石堂、誠品三大網路書店開放購買！

(中時 )