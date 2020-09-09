曾薏蘋／台北報導

民進黨今中常會，民進黨發言人顏若芳轉述副秘書長林鶴明黨務工作報告時表示，針對海峽論壇，民進黨再次重申一貫的立場，為顧及民進黨黨黨員人身安全、恐不慎觸法引發爭議及疫情防治等諸多面向考量，要求全體黨員切勿參與海峽論壇。

由於顏若芳直播記者會中轉述民進黨黨員參加海峽論壇，顧及人身安全恐不慎觸法引發爭議時，一度把「爭議」講成「戰爭」；正值敏感時刻，引起在場記者關注，會後詢問，是有什麼情資，民進黨員去恐引發「戰爭」？顏若芳才驚覺口誤，趕緊修正，「講錯了，是『爭議』」。

此外，會中邀請國家人權博物館館長陳俊宏以「人權價值的深化實踐與國際展望」為題進行專案報告，顏若芳會後轉述身兼黨主席的蔡英文總統裁示。

總統指出，今年6月她有到人權館參訪「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年主題特展，未來在故宮南院，我也推薦大家去那裡看一看、走一走，也請黨部評估在適當的時候，安排黨工參訪人權館，讓大家更加了解台灣人權轉變的歷史脈絡，以及「民主、自由、人權」的重要性。

總統說，除此之外，非常感謝國家人權館，不論是在推動人權的議題，還有在實際行動上，走訪原住民族、推動兒權主題活動，還有跨界交流，甚至於國際的交流，進一步推廣人權教育跟國家人權外交工作。

(中時 )