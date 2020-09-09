政院：勞保大砍30％是不實訊息 目前沒有任何方案 16:072020/09/09 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁怡銘澄清勞保年改假訊息(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳勞保年改，月退金擬大砍30％，行政院發言人表示，雖然每年都有許多學者提供相關意見，但有關勞保年金，目前絕對沒有正式啟動任何方案的討論，更絕無所謂將大砍30％的事情。 外傳勞動部規劃在2年內，啟動勞保年金改革，所得替代率將從1.55％，降至1.3％，使退休金大減30％。但政院澄清相關說法是假訊息，目前還沒有任何方案。 丁怡銘強調，政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任，請所有勞工朋友可以放心。 (中時 ) #勞保年改方案 #行政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府漲勞保費率 扁憶當立委往事嘆：可憐勞工荷包要失血了 10:372020/09/09 政治 潑漆抗議323政院驅離遭判拘 覺青：我們不會停止 11:582020/09/09 社會 大楊油庫7年無公車可到 交通局：評估增設可行性 10:062020/09/09 生活 新冠疫情若持續到明年 賴正鎰：應加強紓困力道 15:512020/09/09 財經 小太陽親子書房 推振興方案 04:102020/09/09 產業特刊 撤銷敵意禁令 打破兩岸僵局 04:102020/09/09 兩岸新聞 「八百壯士」警民衝突 吳斯懷不認罪：我不是指揮官 12:462020/09/09 社會 新課綱 潘文忠否認去中國化 04:102020/09/09 政治要聞 發言人又出包 民進黨青年部主任吳濬彥潑漆遭判拘役30天 10:152020/09/09 政治 前瞻2.0軌道建設大刪2千億 林佳龍：預算編列上的調整 10:392020/09/09 生活 政治熱門新聞 為何捷克議長回國就翻臉？前外交官：蔡政府沒有對人民誠實 - 新聞 丁允恭硬喇舌又奪初夜 工作不順還怪陳菊 - 政治 丁允恭爆「辦公室打炮」時間 網傻眼：韓國瑜先知 - 政治 陳菊早知情？丁允恭遭告誡「注意女性關係」 露骨對話曝光 - 政治 共機單日擾台破紀錄！今上午我空軍廣播驅離24次 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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