外傳勞保年改，月退金擬大砍30％，行政院發言人表示，雖然每年都有許多學者提供相關意見，但有關勞保年金，目前絕對沒有正式啟動任何方案的討論，更絕無所謂將大砍30％的事情。

外傳勞動部規劃在2年內，啟動勞保年金改革，所得替代率將從1.55％，降至1.3％，使退休金大減30％。但政院澄清相關說法是假訊息，目前還沒有任何方案。

丁怡銘強調，政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任，請所有勞工朋友可以放心。

(中時 )