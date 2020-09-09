許多人在擇偶時都會在心中列下條件，期許自己的另一半能夠符合期待。就有一名網友好奇，他常聽到許多女孩喜歡身高比較高的男生，就讓他好奇，高個子有什麼優點，就有網友一針見血的說，「還是要看臉，長相抱歉，身高高也浪費」。

原PO在PTT上以《身高高有什麼優點》為題發問，自己時常聽到女生說，喜歡身高較高的男生，讓他感到不解，也好奇有什麼優點，他也推論，是因為「這樣比例看起來比較好，還是比較有安全感？」貼文發出也掀起網友一片論戰。

網友開始討論高個的優勢，「不論男女，身高高就讓人想依靠躺在他的懷裡」、「185以上會很有記憶點，人家認識你比較快」、「常常招人注目，就像狼群中的羊」、「氣勢！還有隨便都是衣架子」、「至少比矮有優勢」、「就是比較成熟穩重的感覺」、「高就是帥吧」、「只有爽而已沒其他優點。」

不過也有網友認為身高這種東西，「平均值即可」，更有網友點出關鍵表示，「還是要看臉，若是長相抱歉身高200也是了然(浪費)。」也有網友說，自己私心認為，「職場上身高高比較有優勢，太矮容易被覺得像小孩感覺不可靠。」

(中時新聞網)