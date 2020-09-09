大陸短影音平台抖音海外版TikTok表示，正在與美國政府合作，防止外國敵對勢力利用其影片服務，干預即將到來的美國總統選舉。

香港經濟日報報導，TikTok美國政策事務主管Michael Beckerman於8日接受外媒採訪時指出，TikTok一直與美國國土安全部密切配合，確保外國勢力無法透過TikTok平台干預大選，或傳播關於大選的錯誤或虛假資訊。

Michael Beckerman表示，TikTok將禁止刊登政治廣告，並動用人力發現、刪除錯誤資訊，同時向決策者通報平台的運作情況。並稱，近年來許多科技和互聯網公司一直被批評不夠透明、不夠有責任心。Michael Beckerman指出，「我們如今正在著眼讓自己做得更好」。

值得注意的是，美國總統川普日前公布針對TikTok的行政命令，並要求TikTok需於9月15日前出售其美國業務，否則將被封殺。

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