中光電（5371）公佈8月份自結合併營收約38.99億元，較7月份成長5％，與去年同期相較則減少12％。累計今年前八個月合併營收為266.12億元，較去年同期合併營收312.38億元減少15％。

影像產品8月份需求回溫，出貨量達6.3萬台，較7月份大幅增加35％，合併營收則約10.07億元，亦較7月份大幅成長31％，主係受惠於家庭娛樂與教育標案機種銷售動能持續，帶動整體營向上運成長。累計今年前8個月影像產品出貨量約47.3萬台，營收則約66.9億元，分別較去年同期減少15％及25％。展望9月份，由於嵌入式精密投影應用方案出貨成長，預估影像產品整體出貨量將成長二成以上。

節能產品8月份合併營收達21.61億元，較7月份成長7％，但較去年同期減少9％。隨著大尺寸TV出貨持續成長，8月份TV產品營收約8.66億元，較7月份大幅成長21.5％；Monitor產品營收則約2.65億元，月減13％；NB機種營收約8.08億元，月增5％；Tablet機種營收則約0.78億元，月增16％。8月份節能產品整體出貨量約415.4萬台，較7月份成長5％。累計今年前8個月節能產品出貨量約2,871.5萬台，較去年同期增加5％；合併營收則約141.57億元，較去年同期減少8％。預期9月份節能產品在Monitor需求下滑但TV機種需求持續增溫相互消長下，整體出貨量將大致維持8月份水準。

(工商 )