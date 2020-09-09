去年7月大陸河南發生一起瑪莎拉蒂撞BMW導致2死4傷的車禍事件，肇事者是一名年僅23歲的富家千金譚明明，當時她與2名閨蜜已經喝了15瓶酒，卻仍開車續攤，結果追撞一台BMW，導致BMW起火燃燒，後座2人當場死亡，駕駛則是嚴重燒傷。事發死者家屬氣得向法官表示，賠款一毛不要，只求判死刑。

這起車禍發生在2019年7月3日22時42分，綜合大陸媒體報導，當時譚明明與2名閨蜜吃燒烤，3人共喝了11瓶啤酒1瓶紅酒和3瓶清酒，醉酒的譚明明仍舊開著瑪莎拉蒂越野車上路，一路連撞8車肇事逃逸，最後追尾一台BMW，導致BMW起火燃燒，後座兩名男子當場死亡，王姓駕駛則是嚴重燒傷成了植物人，至今還在加護病房。

今年1月16日這起案件首度開庭，譚明明當庭下跪致歉，但死者家屬表示拒絕，並向法官說明不予諒解。庭審持續了近5個小時，最後法官宣佈，案件將擇期宣判。

譚明明的父母經營皮革廠，家境富裕，她的微博基本上就是炫富用的，滿滿的香奈兒、GUCCI、 LV，甚至還說她最大的困擾是被人說包養，特別澄清：「我爸給我零花錢都一萬兩萬的給！」、「老娘鞋+包能買輛法拉利！」、「CL堆成山！看見LV就想吐！」。

此案審理超過半年，卻遲遲沒有進展，據了解卡在當事雙方關於民事賠償一事，立場對立，陷入僵局。死者家屬堅決不肯原諒、要求法院對譚明明判處死刑，而譚家表示若對方（受害方）不給予刑事諒解，就不會給予任何賠償。更表示，「寧願花2000萬或3000萬進行訴訟，也不願支付一分錢的賠償。」。

「刑事諒解書」對於譚明明的量刑有關鍵影響，若被害家屬拒絕簽下「刑事諒解書」，譚明明極有可能被判無期徒刑或死刑。但譚家強硬態度，也讓被害家屬氣得表示寧可一毛不要，也要讓她判死。

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(中時新聞網)