華爾街重量級科技股昨夜遭拋售，降低全球風險投資信心。日股周三收跌至逾一周以來低點。

午後出現的一波拉抬，周三日經225指數收跌241點或-1.04%，為23032.5點。東證一部指數收跌15.49點或-0.97%，為6350.4點。兩指數接觸及8月28日以來低點。採礦股在主板領跌2.55%，石油和媒產品股下跌0.72%。

消息傳出日本央行將買進ETF，以支撐市場，另外標普500迷你型期貨的上揚，減緩了日股的下跌。

投資人計入利潤，美科技股領導了隔夜華爾街的跌勢，那斯達克跌4%。日股上市的科技股同受影響，分析師認為日本科技股估值沒那麼高，因此跌幅相對較少。

軟銀收跌2.87%，報5677日圓，連續第五個交易日下跌。美科技股的大跌，讓對其大力押注的軟銀不被投資人看好。日股科技股索尼和東京威力科創同受美國科技同業影響，各自皆收跌約2%。

股市樂觀情緒遭受英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）影響，該公司因安全因素，停止新冠疫苗的晚期試驗。

能源股下挫。沙烏地阿拉伯下調十月油價導致油價下跌。帝石(INPEX)跌3.0%，Cosmo能源跌1.1%。

(時報資訊)