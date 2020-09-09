全球高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)董事長張聖時表示，隨著歐美客戶重新拉貨，7月加8月的營收已與上半年度相近；展望下半年車用市場能見度轉好，且公司業務將從車用擴展至家用儲能市場，目前拿下一家日本前三大家電儲能大廠的認證，可望於明年開始出貨並貢獻營收，新添成長動能。

立凱-KY今日舉行法說會，董事長張聖時表示，上半年因疫情衝擊，在2月開始有如被按下暫停鍵，隨著歐美市場解禁，公司回復對車用客戶出貨，預期第三季營收將衝過上半年總合；公司並再拓展家用儲能電池領域，除了上述日本客戶外，期望再拿下一家韓國家電儲能大廠的認證，明年開始有業績挹注。

立凱-KY下半年業績將比上半年明顯增長，預期下半年營收與去年同期相近；隨著公司持續拓展儲能市場的效應逐步顯現，目標2022年營運達到損益兩平。

立凱電繼去年取得日本知名大廠湯淺電池訂單後，今天宣布再通過另一家日本電池大廠認證，並將於明年對該客戶正式出貨。新增的客戶為日本前三大家用儲能電池企業，立凱電於國際市場再下一城，可望帶動後續業績明顯成長。

立凱-KY今日公布8月營收為1442萬元，加計7月營收2273萬元，7、8兩個月營收合計達3716萬元，已接近於前兩季營收總和3721萬元，第三季單季營收可望超越上半年。立凱電表示，從7-8月營收顯示，新冠肺炎影響已持續降低，營運逐漸回溫，公司看好下半年營運，且現有訂單能見度已掌握到明年。

去年立凱電來自於歐、日、韓客戶營收占比已有45%，經過重組布局、快速轉型後，立凱電近期又成功拿下日本前三大家用儲能電池企業認證，目前手上就有兩家日本企業客戶，加上既有的歐美電池廠合作，已成功進軍高階家用及工業用儲能市場。另外，立凱電也是日韓電池大廠的合格供應商，進軍替換鉛酸車用鋰鐵電池市場，跨入日韓歐美汽車供應鏈體系。立凱電並看好美台自由貿易協定帶給台灣的機會，立凱電可望在國際車用與儲能電池市場扮演重要角色。

(時報資訊)